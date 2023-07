Rivale aus Wien zu Gast VSV Unihockey fiebert erstem Heim­spiel im neuen Jahr entgegen Villach - Der VSV Unihockey bestreitet am kommenden Samstag, dem 7. Januar 2023, sein erstes Heimspiel im neuen Jahr und ausgerechnet der Vorjahres-Finalgegner, der Wiener Floorball Verein (WFV), ist zu Gast in Villach. Spielbeginn ist um 17 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © VSV Unihockey

Die Villacher sind mit einem Erfolgslauf aus den letzten Spielen auch der Favorit in diesem Duell. Die Wiener mit lediglich drei Punkten aus einem Sieg in der Internationale Floorball Liga (IFL) sind zurzeit hingegen Tabellenletzter. Für den VSV Unihockey wäre der Sieg wichtig, ist man zurzeit auf einem guten Weg aus eigener Kraft in das Final 4 der IFL zu gelangen. Es spricht also nichts gegen ein spannendes Spiel in der Ballsporthalle Villach St. Martin.