Mit Hoch- und Tiefgaragen: Stadträtin fordert 1000 neue Parkplätzen für Graz Graz - Nach der Ankündigung, höhere Parkgebühren für größere Autos einführen zu wollen, kommt nun schon der nächste Schlag gegen die Autofahrer: 200 Parkplätze sollen in der Grazer Innenstadt – ersatzlos! – gestrichen werden. Stadträtin Claudia Schönbacher ((Korruptions-) Freier Gemeinderatsklub) kritisiert das Vorhaben. von Carolina Kucher

„Natürlich befürworte ich es, mehr Raum für Begegnungen und Lebensraum zu schaffen, jedoch nicht ohne eine echte Alternative für die vorhandenen Parkplätze mitzudenken und umzusetzen. Bereits jetzt gibt es in der Innenstadt kaum ausreichend Parkmöglichkeiten für Kunden und Anrainer”, sieht Stadträtin Claudia Schönbacher ((Korruptions-) Freier Gemeinderatsklub) die Wirtschaft in Gefahr. “Wie es Wirtschaftsbetrieben ohne nahegelegenen Parkmöglichkeiten geht, haben wir am Negativbeispiel der Annenstraße gesehen. Eine Fortsetzung davon in der Innenstadt können wir nicht zulassen. Deswegen fordern wir die Schaffung 1000 neuer, zentral gelegener und für die Benutzer kostengünstige Stellplätze durch Hoch- und Tiefgaragen, um den Grazern eine Entlastung zu bieten”, so Schönbacher abschließend.