In einer Woche Gerichts­verhandlung nach brutalem Raub­überfall im Bezirk Spittal Bezirk Spittal an der Drau - Im September 2020 wurden ein Hausbesitzer und eine Pflegehelferin im Bezirk Spittal an der Drau von Unbekannten zu Hause bedroht und ausgeraubt. Einer der mutmaßlichen Täter muss sich nun wegen schweren Raubes vor Gericht verantworten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) VOR GERICHT © 5min.at Artikel zum Thema Mit Messer bedroht und gefesselt: Opfer erlitten einen Schock

Wie berichtet, sind vier Männer am 23. September 2020 in ein Wohnhaus im Bezirk Spittal an der Drau eingedrungen und haben dort eine 29-jährige Pflegehelferin und den 64-jährigen Hausbesitzer mit Messern bedroht. Mehrfach habe man den Opfern das Messer an die Brust gesetzt, das Durchschneiden der Kehle ankündigt und einem von ihnen einen Schlag gegen das Gesicht versetzt, heißt es in der Anklageschrift. Außerdem wurden sie mit Klebebändern gefesselt und geknebelt. In der Folge sollen die Männer sämtliches Bargeld sowie Schmuck an sich genommen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Opfer konnten sich selbst befreien

Die 92-jährige pflegebedürftige Mutter des Hausbesitzers bekam vom Raub nichts mit. Gegenseitig konnten sich die Gefesselten damals befreien. Sie erlitten einen Schock und wurden zum Glück aber nur leicht verletzt. Einer der mutmaßlichen Täter muss sich am Donnerstag, dem 12. Januar 2023, nun wegen schweren Raubes vor dem Landesgericht verantworten. Zum Richter wurde Oliver Kriz bestimmt.