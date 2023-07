Von 2. bis 4. Februar 2023

Deine Chance für die Zukunft: KARNERTA auf der Lehrlings­messe in Klagenfurt

Klagenfurt - Von 2. bis 4. Februar 2023 findet die Lehrlingsmesse statt. Nach Corona-bedingter Pause wird die Veranstaltung erstmals wieder live am Messegelände in Klagenfurt abgehalten. Mit dabei: KARNERTA, bekannt für erstklassige und regionale Fleisch- und Wurstprodukte, mit Sitz in Klagenfurt.

