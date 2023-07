Auf Wachstumskurs St. Veiter Firma "Fundermax" über­nimmt Verpackungs­spezialisten St. Veit an der Glan - Die St. Veiter Firma Fundermax übernimmt mit 3. Jänner 2023 die drei Unternehmen Hubregtse B.V., Papiboard B.V. und West Pack Emballasje AS von der niederländischen Hubregtse Gruppe. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Die drei Unternehmen betreiben Produktionswerke in den Niederlanden und Norwegen und werden mit rund 50 Mitarbeitern in die Fundermax Gruppe integriert. Nach der Übernahme des norwegischen Papierproduzenten Ranheim Paper & Board AS im Jahr 2019 stellt diese Akquisition einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung des Bereichs Paper & Packaging dar und bestätigt den Wachstumskurs von Fundermax.

Stärkung des Geschäftsbereichs “Paper & Packaging”

“Die Kombination von Ranheim und West Pack bringt uns näher an wichtige Kunden, insbesondere in der nordischen Fischindustrie, und erhöht unsere Kapazität und Flexibilität”, erklärt Ranheim Paper & Board Geschäftsführer Alexander Klepp und Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax, ergänzt: „Aus der Akquisition erwarten wir uns ein breiteres Produktportfolio, weitere Serviceverbesserungen sowie verkürzte Lieferketten. Hubregtse, Papiboard und West Pack bringen dabei ihre langjährige Erfahrung mit Verpackungen aus Vollpappe ein.“

Fundermax übernimmt die drei Unternehmen zu jeweils 100 Prozent. Das lokale Management wird zukünftig durch das Management von Ranheim Paper & Board und Fundermax unterstützt. „Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in der Fundermax Familie willkommen“, so Schöbitz.