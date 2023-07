Unternehmen soll fortgeführt werden Umsatzeinbußen wegen Corona: Kaffeehaus und Bar in Graz insolvent Graz - Der Pächter der „Ernst Fuchs Bar“ sowie des „Kaffeehaus im Erzherzog Johann“ in Graz Helmut Rebernegg hat vor kurzem ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Graz eröffnet. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © 5min.at

Von der Insolvenz sind vier Gläubiger und zwölf Dienstnehmer betroffen. Die Passiva liegen bei 196.000 Euro. Der Schuldner betreibt als Einzelunternehmer als Pächter seit 2017 die „Ernst Fuchs Bar“ und seit Anfang 2020 das „Kaffeehaus im Erzherzog Johann“ in der Sackstraße in Graz. Wegen der Coronapandemie kam es zu erheblichen Umsatzeinbußen.

Finanzplan vorgelegt

Hinzu kam der völlige Einbruch des Städtetourismus, was auch zu einem Rückgang im benachbarten Hotel führte und Auswirkungen auf die Kundenfrequenz in den Lokalen des Schuldners hatte. Ausgabenseitig war die zusätzliche Pacht des Cafés 2020 sehr kostenintensiv. Der Geschäftsbetrieb stellt sich seit Ende der Coronamaßnahmen wieder positiver dar, die Sanierungsplanquote soll aus dem Fortbetrieb des Unternehmens sowie der Reduktion der Kosten durch Beendigung des Pachtvertrages des Cafés finanziert werden. Ein Finanzplan wurde vorgelegt.

Sanierungsplan

Das Unternehmen soll fortgeführt und durch einen Sanierungsplan entschuldet werden. Die Insolvenzgläubiger erhalten eine 30-prozentige Quote, dies in Form einer 10 prozentigen Barquote, auszuschütten durch den Sanierungsverwalter binnen 14 Tagen nach Annahme, nicht jedoch vor Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplans, weitere 10 Prozent binnen einem Jahr ab Annahme des Sanierungsplans, die letzten 10 Prozent binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans.

Anmeldefrist

Zum Sanierungsverwalter wurde Herbert Ortner, Rechtsanwalt, Grieskai 44, 8020 Graz, bestellt. Die Anmeldefrist wurde mit 16. Feber 2023 bestimmt. Die erste Gläubigerversammlung findet am 12. Jänner 2023 statt, die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurde auf den 2. März 2023 anberaumt, die Sanierungsplantagsatzung findet am 30. März 2023 statt. Der KSV1870 bietet allen Gläubigern an, sie in diesem Fall zu vertreten.