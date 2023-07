Corona-Pandemiemanagement: Impfstraßen wieder wie gewohnt offen: Neue Impfstoffe verfügbar Steiermark - Kommende Woche kehren die Impfstraßen des Landes wieder zu ihren gewohnten Öffnungszeiten zurück und werden wie gehabt jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) © Oskar Höher

Außerdem wird ab dann auch der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff von Moderna in der Steiermark verfügbar sein. Auf den Impfstraßen des Landes startet der Impfstoff am 13. Jänner, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte können den Impfstoff bereits ab 11. Jänner beziehen. Das Nationale Impfgremium empfiehlt diesen Moderna-Impfstoff mit der Bezeichnung „Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4/5“ für die Auffrischungsimpfung von Menschen ab 30 Jahren.

Auffrischung empfohlen

Zur Vorsorge gegen schwere Coronavirus-Erkrankungen empfehlen die Expertinnen und Experten des Nationalen Impfgremiums grundsätzlich allen Menschen ab 12 Jahren eine Grundimmunisierung bestehend aus drei Teilimpfungen gefolgt von einer Auffrischungsimpfung. Für Personen ab 60 sowie für Personen mit Risikoprofil ist die Auffrischungsimpfung sogar besonders empfohlen. Diese beiden Gruppen können darüber hinaus bereits ab 4 Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung eine weitere Auffrischungsimpfung bekommen.

Alle Details zu Impfschema, Fristen, Impfstoffen, Standorten und zum Ablauf auf den Impfstraßen sowie weitere nützliche Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung findet ihr auf https://www.impfen.steiermark.at/.