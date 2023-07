Im Laufe des Jahres Umfang­reiches Pflege-Maßnahmen­paket tritt in Kraft Kärnten - Im Laufe des heurigen Jahres tritt ein umfangreiches Pflege-Maßnahmenpaket in Kraft. Die Einzelheiten wurden am Donnerstag, dem 5. Januar 2023, von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ), Abteilungsleiter Günther Wurzer und Valid Hanuna von der Gewerkschaft GPA präsentiert. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (564 Wörter) © Kzenon/ #120201098/stock.adobe.com

Ziel sei es, pflegebedürftigen Menschen eine gute und herzliche Betreuung zu sichern. Diese stehe und falle mit dem Pflegepersonal, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ): „Daher lautet mein Bestreben seit Jahren: das Pflegepersonal schrittweise zu entlasten und die Pflegequalität durch eine weitere Senkung des Personalschlüssels zu erhöhen.“ Tatsächlich seien seit 2018 zahlreiche Maßnahmen gesetzt worden.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (m.) mit Abteilungsleiter Günther Wurzer und Valid Hanuna von der Gewerkschaft GPA. © Büro LHStv.in Prettner

Pflegeschlüssel wird weiter gesenkt

„Wir haben den Mitarbeiterstand in unseren 78 Pflegeheimen seit 2018 bis Ende 2022 um 209 Vollzeitstellen erhöht. Und ab Jänner kommen 176 weitere Vollzeitstellen dazu. Wir sprechen also von einem Plus von 385 Vollzeitbeschäftigten seit 2018“, erklärte Prettner. Parallel dazu sei der Pflegeschlüssel gesunken.

So sieht derzeit der Pflegeschlüssel aus Frühe: 1:2,5 (also eine Pflegekraft für 2,5 Heimbewohner)

Seit Ende 2022: 1: 2,336 (eine Pflegekraft für 2,336 Bewohner)

Ab Jänner: 1:2,29 bzw. in Heimen mit vielen demenzerkrankten Personen auf 1:2,11

Zusätzliches Entlastungspersonal aufgenommen

Die zusätzlichen 120 Unterstützungskräfte, welche ab Jänner das Pflegepersonal entlasten, werden nicht in den Pflegeschlüssel eingerechnet. „Wir rechnen auch unsere rund 45 Animationskräfte nicht in den Pflegeschlüssel ein. Auch die Besuchsmanager werden nicht eingerechnet. Wenn wir das tun würden, kämen wir generell auf einen Schlüssel von 1: 2,17“, betonte Prettner.

Bezahlte Ausbildung

Die große Herausforderung im Pflegebereich sei – wie aktuell in allen Branchen – die personelle Situation: „Hatten wir in Kärnten im Jahr 1961 noch 10.700 Geburten, sind es aktuell nur noch rund 4.700 Geburten pro Jahr. Auf der anderen Seite verdoppelt sich aber die Zahl der älteren und pflegebedürftigen Menschen“, so Prettner. „Aus diesem Grund hat Kärnten als einziges Bundesland parallel zur Ausbildungsprämie für alle Pflegeschüler eine zweite bezahlte Ausbildungsoffensive gestartet: Seit September 2022 können Auszubildende für die Pflegefachassistenz ein Angestelltenverhältnis ab dem ersten Schultag in Anspruch nehmen – mit 1000 Euro netto, 14 Mal im Jahr.“ Zudem werde Kärnten 2023 regionale Ausbildungsschwerpunkt zur Heimhilfe setzen – vor allem in den Regionen Hermagor und Villach-Land.

Für Valid Hanuna „sind diese Maßnahmen wichtige und richtige Schritte, nachdem wir in den vergangenen Jahren mit einer Negativspirale konfrontiert gewesen sind. Das Pflegepersonal war am Limit. Wir sind froh, dass die Politik nun mit diesem Maßnahmenpaket gegensteuert. Die bezahlte Ausbildung, Animationskräfte und das zusätzliche Unterstützungspersonal sind große Schritte.“

Weitere Maßnahmen

Ab 1. Juli 2023 wird auch die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten je Pflege-Einrichtung verpflichtend. Ebenso verpflichtend wird ab 1. Juli die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes für die Black-out-Vorsorge. “Parallel dazu werden durch eine Änderung im Kärntner Heimgesetz ist Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung mit einer Übergangsfrist als Muss-Maßnahmen festgeschrieben“, erklärte Abteilungsleiter Günter Wurzer. Wichtige Maßnahmen sieht er auch bei den Verbesserungen in der Übergangspflege und dem Ausbau der Tagesstätten, mobilen Dienste und betreuten Wohnformen.

FPÖ und TK: “Weitere Maßnahmen dringend notwendig”

Das Pflegepaket sei ein wichtiger Schritt, dem viele weitere folgen müssen, so Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. “Das A und O ist immer das Personal. Dieses zu finden und auszubilden ist eine Mammutaufgabe“, verdeutlicht Köfer, der sich auch für den Ausbau mobiler Pflege einsetzt.

Ein vordringliches Ziel müsse auch die bessere Unterstützung von Angehörigen sein, welche Pflegebedürftige versorgen, meinen die Kärntner Freiheitlichen „Hier passiert in Kärnten viel zu wenig. Wir brauchen neue Fördermodelle, die Pflegebedürftige eine echte Wahlfreiheit geben, Sie müssen es sich leisten können, dass sie zu Hause alt werden können. Dafür sind die Einführung eines Pflegeschecks und höhere Unterstützungen für Essen auf Rädern und die 24-Stunden-Betreuung nötig“, fordert FPÖ-Sozialsprecher Harald Trettenbrein abschließend.