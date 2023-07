Wegen Diskriminierung

"Keine Veganer, Hippies und Araber": Wut-Wirt aus Millstatt an­gezeigt

Millstatt am See - Mit einem Facebookposting sorgte der Betreiber der Pizzeria "Peppino" in Millstatt am See kürzlich für Aufsehen. Er will "Veganer, Hippies, Araber und Touristen" künftig nicht mehr bewirtet. Nun dürfte ihm deshalb eine Anzeige ins Haus flattern.