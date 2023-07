Treffner Urgestein verstorben Nachruf: "Wenn Not am Mann war, war Emmerich immer sofort zur Stelle!" Treffen - Kommandant der Feuerwehr, ein hilfsbereiter Nachbar und ein geliebter Opa: Am 3. Jänner 2023 hat Emmerich Mainhardt seine Augen für immer geschlossen. Er wird von seiner Familie und seinen Kameraden schmerzlich vermisst und bleibt in liebevoller Erinnerung. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © KK/pexels



Der Villacher Emmerich Mainhard ist am 3. Jänner 2023 im 84. Lebensjahr verstorben. Über 30 Jahre lang war er ein braver Maurer und über 60 Jahre Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Winklern-Einöde. “Er war unser Familienoberhaupt, unser geliebter Opa und immer für alle da”, erinnert sich sein Enkel Daniel Bugelnig. “Die letzten Monate waren ein Kampf und nun hat er hoffentlich Erlösung gefunden”. Der Verstorbene war vor allem fromm und heimatverbunden: “Sein Lieblingsurlaubsziel waren tatsächlich die Nockberge, wo er über 30 Jahre lang, jedes Jahr hingefahren ist”, berichtet Daniel.

Über 60 Jahre bei der Feuerwehr

Hilfsbereitschaft dürfte das Wort sein, mit dem man Emmerich am besten beschreiben kann. Auch sein langjähriger Feuerwehrkamerad Herbert Stefaner hat nur gute Erinnerungen an seinen verstorbenen Freund: “Emmerich war ein Vorzeige-Feuerwehrmann. Er war seit seinem Eintritt 1961 bei jeder Übung und bei jedem Einsatz dabei. Als Altkamerad war er bei jeder Veranstaltung und er hat es wirklich gelebt!”, erinnert er sich. Herbert kennt Emmerich noch aus Kindheitstagen und eines ist im besonders in Erinnerung geblieben: “Immer wenn ein Bauer mal krank wurde oder wenn ein Nachbar irgendwo mit irgendwas Hilfe braucht – Emmerich war immer sofort zur Stelle und half, wo er kann. Wir werden ihn alle sehr vermissen!”

Die Aufbahrung findet am Samstag, dem 14. Januar 2023 um 10 Uhr in Treffen statt und um 11 Uhr dann das Begräbnis in Treffen.