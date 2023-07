Auswärtsspiel steht an Rotjacken gastieren am Freitag bei den Vienna Capitals Klagenfurt - Zum Abschluss einer sehr intensiven Phase mit sechs Begegnungen innerhalb von zwölf Tagen tritt der EC-KAC am Freitag, dem 6. Januar 2023, auswärts bei den Vienna Capitals an. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) SYMBOLFOTO © Laura Maierhofer

Trotz der langen Liste an Ausfällen, auf der sich seit Wochen eine zweistellige Anzahl an Namen befindet, konnte der EC-KAC kontinuierlich Punkte auf sein Konto bringen: Die Rotjacken gingen in nur zwei ihrer jüngsten 13 Ligaspiele gänzlich leer aus, mit sechs Siegen aus den letzten acht Partien festigten sie ihre Top-Sechs-Platzierung. Im neuen Kalenderjahr fuhren die Klagenfurter beim HC Pustertal (3:2) und gegen den HK Olimpija Ljubljana (4:3) zwei Overtime-Siege ein. “Wir konnten am gestrigen freien Tag gut regenerieren und haben heute eine produktive Trainingseinheit absolviert und uns auch in der Videoanalyse vertieft, jetzt sind wir bereit für das schwierige Spiel in Wien”, erklärt KAC-Stürmer Rok Tičar.

Rotjacken wollen gewinnen

Auch die Vienna Capitals agierten in den vergangenen Wochen in guter Form: Aus jeder der letzten sechs Begegnungen (vier Siege) resultierten Punktgewinne, mit denen sich die Truppe von Dave Barr wieder nahe an die ersten sechs Ränge der Tabelle heranarbeitete. “Die Capitals haben eine kompakte, ausgeglichene Mannschaft ohne wirkliche Schwachpunkte, es ist nicht einfach, Tore gegen sie zu erzielen. Der Weg zum Erfolg wird für uns nur über eine kontinuierlich gute Leistung über 60 Minuten hinweg führen, darauf sind wir auch eingestellt”, meint Tičar dazu.

Samuel Witting gibt Comeback

Der EC-KAC muss weiterhin auf die große Gruppe der Langzeitverletzten Kele Steffler, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger und Daniel Obersteiner sowie den erkrankten David Maier und die U20-Nationalspieler verzichten. Dafür gibt Samuel Witting, der in beiden bisherigen Saisonduellen mit Wien punktete, nach überstandener Oberkörperverletzung sein Comeback.