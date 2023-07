Am ÖAMTC-Mobilitätspark Kostenfreie E-Bike-Kurse zum eigenen Schutz und mehr Verkehrs­sicherheit Villach - Im Rahmen der breit angelegten Verkehrssicherheitsinitiative „Bewusst sicher“ setzt das Verkehrsreferates des Landes Kärnten auch einen Schwerpunkt darauf, sicher am Fahrrad unterwegs zu sein. Neben Workshops an Schulen und Trainings für Senioren, wird auch die sichere Fahrt mit dem E-Bike gefördert. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Büro LR Schuschnig

Dafür werden spezielle Kurse am ÖAMTC-Mobilitätspark in Villach gefördert. „Der sichere Umgang mit dem E-Bike will geübt sein! Gerade bei E-Bikes wird die gefahrene Geschwindigkeit und das höhere Gewicht oft unterschätzt. Genau hier bieten die E-Bike-Kurse die ideale Vorbereitung, um den richtigen Umgang mit dem E-Bike zu trainieren und damit auch schwierigen Situationen unfallfrei zu meistern“, so Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Kostenloser Kurs für alle

Insgesamt zwölf Kurse werden ab Ende April angeboten. Das Land Kärnten übernimmt die Teilnahmegebühr und unterstützt die Aktion mit 4.000 Euro aus dem Verkehrsreferat. „Die Kurse sind für jeden kostenlos, alle sollen die Möglichkeit haben, einen Beitrag für mehr Sicherheit auf Kärntens Straßen zu leisten“, betont Schuschnig.

Für mehr Sicherheit auf Kärntens Straßen

Bei einem dreistündigen Fahrtraining werden insbesondere der Abbiege- und Bremsvorgang, Kurventechnik, sowie das Anfahren bei Steigung und das Ausweichen von Hindernissen und Slalom- sowie achter-Fahren geübt. Zusätzlich dazu werden im Theorieteil technische Informationen und rechtliche Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung erörtert.