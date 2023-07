Noch 94 Tage bis zum Fest Frohes Neues oder doch Frohe Ostern? Geschäfte rüsten jetzt schon auf Kärnten - Weihnachten ist vorbei und Silvester haben wir auch hinter uns gelassen. Kaum ein Monat ist vergangen, findet man bereits in einigen Geschäften, ein paar Tage nach Neujahr, verschiedenste Dekoration für Ostern. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © klagenfurt_elite

Wer denkt nach Silvester schon an Ostern? Genau das haben sich Follower der Instagram-Seite klagenfurt_eilte auch gedacht. In einer Action Filiale in Klagenfurt ist bereits der Osterhase zu Besuch.

Frohe Ostern

Ist es zum Lachen oder zum Weinen? Kunden stehen bereits im Jänner in einer Masse an Osterartikeln, obwohl es noch 94 Tage bis zum Fest sind. Neben Schokohasen und Schokoeiern werden auch fertig verpackte Geschenke für das Osternest angeboten. Könnt ihr euch vorstellen jetzt schon den Ostereinkauf zu tätigen?