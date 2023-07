Kostenlose Hilfe Buch & Online-Selbst­hilfe-Portal bietet Hilfe gegen Alkoholsucht Kärnten - Die Buchautorin Gaby Guzek betreibt mit ihrem Mann eines der größten Online-Selbsthilfe-Portale für Alkoholkranke. Die Autorin ist selbst trockene Alkoholikerin und möchte kostenlose Hilfe anbieten. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Die Wissenschaft weiß längst, dass hinter der Sucht biologische Störungen im Gehirn stecken. Interessant: Sie trifft offenbar vor allem Menschen, die mehr leisten als die meisten anderen Menschen.

Stoffwechsel wird in Schutt und Asche gelegt

“Trotzdem ist das Märchen nicht tot zu bekommen, dass es Alkoholikern ja nur am Willen fehle, wenn sie nicht aufhören können. Zu hören in Selbsthilfegruppen oder in sündhaft teuren Online-Hilfsangeboten. Dabei ist es das Nervengift Alkohol, das den Stoffwechsel des Körpers in Schutt und Asche legt und gleichzeitig immer mehr anfordert. Diese Stoffwechselstörungen sind vor allem der Grund, dass man nicht aufhören kann zu trinken – eine diffuse ‘labile Psyche’ als Erklärung für Alkoholmissbrauch hat längst ausgedient“, weißt Gaby Guzek.

Hintergründe der Alkoholsucht

In dem Buch “Alkohol adé” wird den Betroffenen der neueste Stand der Wissenschaft erklärt : Dabei ist es wichtig zu wissen, welche besondere Rolle Nährstoffe im Stoffwechsel spielen. Mehr zum kostenlosen Selbsthilfe-Portal findest du hier.