Elektrisches Gerät als Brandursache

Mehrere Notrufe gingen ein: Wohnung in Graz stand in Flammen

Graz - Am heutigen Nachmittag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Wienerstraße gerufen. Mehrere Notrufer meldeten ein Feuer in einer Wohnung.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)