#GoodNews Das Wochenende naht und der Freitag startet mit viel Sonne Kärnten - Gute Nachrichten: Ein paar Schleierwolken trüben den Sonnenschein kaum, sogar in Klagenfurt wird es höchtwarscheinlich sonnig.

Am Freitag überwiegt in Kärnten der Sonnenschein. Frühnebelfeldern sollten sich bald verzogen haben. “Die Chancen stehen gut, dass die Nebeldecke auch im östlichen Klagenfurter Becken allmählich aufbricht und der Sonne Platz macht. Ein paar Schleierwolken trüben den Sonnenschein kaum”, so die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 10 Grad, am mildesten wird es in erhöhten sonnigen Hanglagen.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.