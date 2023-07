#GoodNews Sehr fein: Das Wochenende startet mit Sonne Steiermark - Gute Nachrichten: Ein paar Schleierwolken trüben den Sonnenschein kaum und es wird überall sonnig. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Am Dreikönigstag setzt sich wieder sonniges Wetter durch. “Vom Ausseerland über das Enns- und Salzatal starten wir noch mit reichlich Wolken und letzten Schauern am Morgen. Wolken und Nebel lockern am Vormittag auf und machen der Sonne Platz”, wissen die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den übrigen Landesteilen der Steiermark behauptet sich die Sonne nach Auflösung regionaler Nebelfelder. Ein paar hohe Schleierwolken zeigen sich, stören den Sonnenschein aber kaum. Die Frühtemperatur liegt zwischen 0 und 6 Grad, tagsüber erwärmt sich die Luft 7 bis 12 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.