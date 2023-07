Am 7. Jänner Grazer Glockenspiel ändert die Lied­reihenfolge Graz - Am Weihnachtsabend vor nunmehr 118 Jahren drehte sich das Trachtenpärchen aus Holz im eisernen Dachreiter am Grazer Glockenspielplatz das erste Mal. Am Samstag, 7. Jänner 2023 wird die Liedfolge wieder geändert. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © Graz Tourismus

Dreimal täglich öffnen sich die Arkadenfenster und schon wird zum Klang von 24 Glocken getanzt. Und drei unterschiedliche Lieder stehen auch auf dem Programm, wenn die beiden jeden Tag um 11, 15 und 18 Uhr ihren Auftritt haben. Die 24 Glocken erklingen jeweils in drei unterschiedlichen Melodien. Rund 800 Stahlstifte können auf der mechanischen Trommel versetzt werden und so ergeben sich jedes Mal andere.

Am Samstag, 7. Jänner 2023 wird die Liedfolge wieder geändert: Ab 15 Uhr (der 11-Uhr-Termin fällt wegen der Umstellung aus) wird nun zu folgender Liedfolge getanzt: Glockenwalzer A sunniges Platzl Glockengruß

1884 gekauft

1884 kaufte der Spirituosenproduzent Gottfried Maurer ein Haus am damaligen Fliegenplatzl in Graz. Auf seiner Reisen durch Norddeutschland und Belgien lernte der Geschäftsmann Glockenspiele kennen und ließ schließlich auch eines in sein Grazer Haus am Glockenspielplatz einbauen. 1929 vermachte der Unternehmer sein Glockenspiel der Stadt Graz, unter der Bedingung, dass die Glocken auch weiterhin erklingen sollten. Zu alpenländischen Liedern, Jodlern und zeitgenössischen Melodien dreht sich das Steirerpaar seitdem in schöner Regelmäßigkeit und wird dabei von Grazer und Besucher bestaunt. Mehr Details zum Grazer Glockenspiel erfährt man auch unter graztourismus.at.