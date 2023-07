Am kommenden Dienstag

Wohl­verdient: Diese Feuerwehr­frauen bekommen endlich eine eigene Umkleide

Kroisbach - Als äußerst beengt schilderte Brandinspektorin Sarah Schiller Anfang September letzten Jahres die Platzsituation der Freiwilligen Feuerwehr im Rüsthaus in der Feuerwache Kroisbach in einem Brief an die Bürgermeisterin. Kritikpunkt war die Umkleidesituation der Feuerwehrdamen, sind doch 30 der 140 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Graz mittlerweile Frauen.