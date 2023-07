Gute Neuigkeiten Spitze: Das Maibachl rinnt endlich Villach - Das Maibachl in Villach Warmbad erfreut sich an Beliebtheit. Nun rinnt es endlich wieder. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) #GOODNews

Der kleine Bach hat sich wieder mit heilenden Thermalwasser gefüllt und plätschert am Fuße des Dobratsch dahin, berichtet der Draustädter. Im bis zu 30 Grad warmen Wasser kannst du so richtig entspannen. Dem Wasser werden heilende Kräfte nachgesagt. Zudem ist ein Besuch beim Maibachl eine absolute Wohltat für Körper und Geist. Ein Besuch lohnt sich also auf alle Fälle.