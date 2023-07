Tragödie Furchtbar: Mutter verstarb bei Unfall - Bub (3) in kritischem Zustand Osttirol/Tirol - Zu einem schrecklichen Unfall kam es vergangenen Mittwoch, 4. Jänner, in Jochberg/Tirol. Eine gebürtige Osttirolerin war mit ihren zwei Kindern im Auto, als die Tragödie ihren Lauf nahm. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) © 5min.at

Am 4. Jänner 2023, gegen 10.30 Uhr lenkte die 34-jährige Österreicherin ihr Auto in Jochberg auf der Pass Thurn Straße in Richtung Kitzbühel. Ein vor ihr fahrendes Auto, eines 29-jährigen Österreichers, musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 34-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und lenkte auf die Gegenfahrbahn, um ein Auffahren auf das Vorderfahrzeug zu verhindern. Dabei stieß sie gegen einen entgegenkommenden, von einer 57-jährigen Deutschen gelenkten Pkw.

Osttirolerin verstarb

Bei der Kollision wurde die gebürtige Osttirolerin (Matrei) so schwer verletzt, dass sie am Mittwochnachmittag ihren Verletzungen erlag. Die beiden Kinder (Mädchen 5 & Bub 3) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Kronen Zeitung berichtet ist leider der Zustand des Buben weiterhin kritisch. Er musste reanimiert werden und hat schwere Kopfverletzungen erlitten.