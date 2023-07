Ab Montag: Skigebiet Drei­länder­eck sperrt ein paar Tage zu Skigebiet Dreiländereck - Ab Montag, 9. Jänner 2023, sperrt das Skigebiet Dreiländereck voraussichtlich für circa vier Tage zu. Aufgrund der zu warmen Temperaturen müssen die Pisten wieder neu präpariert werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) SYMBOLFOTO - Das Dreiländereck ist das perfekte Familienskigebiet. © Region Villach/Michael Stabentheiner

Ab Montag, 9. Jänner, stehen die Skilifte im Skigebiet Dreiländereck still. Aufgrund der warmen Temperaturen in letzter Zeit muss die Piste wieder neu präpariert werden. In etwa vier tagelang wird das Skigebiet gesperrt sein.

Am Wochenende gratis mit dem Lift fahren

Ein Trostpflaster bietet das Skigebiet den Kunden für dieses Wochenende an. Jeder der Freitag bis Sonntag, ohne Skier oder Rodel, mit dem Lift hinauf und hinter fahren möchte, kann dies kostenlos machen. “Derzeit ist es oben wunderschön zum Spazieren oder um im neuen Gasthaus zu sitzen. Wir freuen uns über jeden Gast der am Wochenende vorbei kommt. Auch Hunde sind Herzlich Willkommen”, sagt Barbara von der Lift-Kassa.

Die sympathische Barbara mit ihrem Hund bei der Lift-Kassa. © KK

Pisten werden neu präpariert

“Wolfgang Löscher, unser Geschäftsführer, setzt sich sehr ein, dass unsere Gäste zufrieden sind und die Skisaison mit den neuen Pisten top verläuft”, erzählt Barbara. Die Skisaison fing anfänglich gut an, die Urlauber waren zufrieden, allerdings kamen dann die zu warmen Temperaturen. Man freue sich aber, wenn das Gebiet wieder aufsperrt auf jeden einzelnen Skifahrer, meint die Kassiererin abschließend.