C+M+B 2023 Caspar, Melchior und Balthasar ziehen wieder durch die Straßen Kärnten - Christus Mansionem Benedicat, oder auch Christus segne die Wohnung: Heute am 6. Jänner ist es wieder soweit, die heiligen drei Könige ziehen durch die Straßen um Spenden für Bedürftige auf der ganzen Welt zu sammeln. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) © Pixabay/Stefan_Schranz

Heute am “Fest der Erscheinung des Herrn”, dem 6. Jänner, wird an die Heiligen drei Könige gedenkt, die aus dem Morgenland eintreffen und einem Stern folgen, um dann in Betlehem das Jesuskind im Stall zu belobigen. Es ist auch der Tag, der für uns das Ende der Weihnachtszeit symbolisiert.

C+M+B 2023

Am heutigen Tag ist es üblich, dass nun der Weihnachtsbaum wieder eingepackt wird. Viele Kinder und Jugendliche verkleiden sich als die Heiligen drei Könige – Caspar, Melchior und Balthasar, um dann von Tür zu Tür zu ziehen um Spenden für Bedürftige in der ganzen Welt zu sammeln. Bei einem Haus angekommen erzählen die Sternsinger die Geschichte der Heiligen Drei Könige, singen den Leuten etwas vor und beenden ihren Besuch mit einem Segen für das neue Jahr. Hier wird die Schutzformel, C+M+B mit der Jahreszahl, mit Kreide auf die Haustüre geschrieben oder ein Sticker aufgeklebt.