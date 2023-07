Nachfolgerin gefunden Vogel- und Säugetierpflege: Naturschützer Dietmar Streitmaier geht in Pension Kärnten - Seit 20 Jahren existiert die Vogel- und Säugetierpflege in Kärnten, anfangs betreut durch die Arge NATURSCHUTZ, später viele Jahre lang durch die Natur- und Wildstation Kärnten. Ein Name, der damit seit Jahren untrennbar verbunden ist, ist Dietmar Streitmaier. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (336 Wörter) © Pixabay / Marc Pascual

Nun tritt der engagierte Naturschützer in den Ruhestand und die Vogel- und Säugetierpflege wird neu organisiert. „Dietmar Streitmaier war immer zur Stelle, wenn es darum ging, pflegebedürftige Tiere zu versorgen – stets mit dem Ziel, sie wieder gesund in die Freiheit entlassen zu können. Dafür gebührt ihm großer Dank. Durch seinen Idealismus und sein Herz für Tiere hat Streitmaier der Kärntner Natur einen großen Dienst erweisen“, würdigt Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar die Verdienste Streitmaiers.

Nachfolge wurde gefunden

Die Nachfolge ist bereits gefunden: Michaela Dworak von der Vogelhilfe Kärnten, die schon lange ehrenamtlich im Bereich der Vogel- und Säugetierpflege arbeitet und für die das Pflegen von Tieren eine Herzensangelegenheit ist, übernimmt die Agenden, womit die Vogel- und Säugetierpflege in Kärnten zumindest für die nächsten fünf Jahre gesichert ist. „Ich freue mich, dass ein nahtloser Übergang gegeben ist und wünsche Michaela Dworak viel Kraft für diese wichtige Aufgabe“, so Schaar. Ehrenamtlich Tätige sind in der Vogel- und Säugetierpflege herzlich willkommen.

Vogelhilfe Kärnten hilft

Finanziert wird die Vogel- und Säugetierpflege Kärnten von Beginn an von der Naturschutz-Abteilung im Amt der Kärntner Landesregierung, so auch weiterhin. Sie kommt zum Einsatz, wenn Jungvögel aus dem Nest gefallen sind, wenn Wildtiere (z. B. Igel) verletzt sind oder Pflege benötigen (Pflege von jagdbaren Arten nur in Ausnahmefällen). Oft finden Personen pflegebedürftige Tiere und wissen nicht, was zu tun ist. Sie können sich nun an die Vogelhilfe Kärnten wenden, welche sich in Kooperation mit Tierheimen, Tierärztinnen und -ärzten, der Polizei, Privatpersonen und der Landes-Naturschutz-Abteilung um eine fachgerechte Aufnahme und Pflege sowie um die spätere Wiederauswilderung kümmert. „Ziel ist der Erhalt der jeweiligen Art. Wesentliche Aufgabe der Vogel- und Säugetierpflege ist auch die Bewusstseinsbildung und Beratung zum Thema. Kooperiert wird dazu auch mit Fachinstitutionen wie BirdLife, der Adlerarena auf Burg Landskron, dem Vogelpark Turnersee oder dem Österreichischen Falknerbund.“