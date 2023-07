Mehrere Berichte Feuerkugel flog über den Kärntner Nacht­himmel: Habt ihr sie auch gesehen? Kärnten - Gleich zwei Kärntner wollen in den vergangenen Tagen einen Feuerball am Nachthimmel gesehen haben. Online berichten sie von ihren Erlebnissen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia Artikel zum Thema Quadrantiden-Sternsch­nuppen regnen bald vom Kärntner Nachthimmel

Auf der Webseite des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut (AAS) sammeln sich immer wieder Berichte über Meteoriten, welche ihren Bahnen über den österreichischen Nachthimmel ziehen. Derzeit häufen sich solche Feuerkugelsichtungen wieder, was wohl mit dem Meteorstrom der Quadrantiden zusammenhängen dürfte – wir haben berichtet. Auch zwei Kärntner wollen eine gesehen haben.

“Habe so etwas das erste Mal gesehen”

Der Fürnitzer Marko G. war am 5. Januar 2023, gegen 18.37 Uhr, mit seinem Auto auf der A2 Südautobahn auf Höhe der Auffahrt Villach-Faaker See unterwegs, als er den Feuerball über den Nachthimmel fliegen sah. “Er ist nach zirka drei Sekunden wieder hinter den Wolken verschwunden – vermutlich irgendwo hinter dem Dreiländereck”, schreibt er in seinem Bericht. “Ich habe so etwas mit meinen 45 Jahren das erste Mal gesehen, zuerst dachte ich an eine Projektion von der Erdoberfläche aus, aber der Feuerball ist mehrere Male hinter den Wolkenfetzen verschwunden und wieder aufgetaucht”, erklärt er. “Hinten zog er einen grellen, langen Streifen nach sich.”

“Das Feuerwerk sieht aber komisch aus”

Wenige Tage vorher, am 2. Januar 2023, beobachtete auch Melanie aus St. Andrä im Lavanttal ein solches Spektakel: “Es war gegen 21 Uhr, als mein Bruder und ich eine wirklich ziemlich große, grüne Kugel am Himmel erblickten, die sehr schnell von rechts nach links flog! Mein Bruder sagte noch ‘Schau da schießt wer, das Feuerwerk sieht aber komisch aus’ den es explodierte nicht, sondern verglühte nur. Das hat sehr faszinierend ausgesehen!”