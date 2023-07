Feuerwehr rückte aus

Garten­häuschen in Möll­brücke brannte lichterloh

Möllbrücke - Aus bisher unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Freitag, dem 6. Januar 2023, ein Brand in einem Gartenhäuschen in Möllbrücke aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (62 Wörter)