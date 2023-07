Weihnachtsaktion Baum der Erinnerung: 811 Gedenk­anhänger für Sternen­kinder gesammelt Klagenfurt - Ein Baum voll behängt mit Holzsternen und Namen: Zum stillen vorweihnachtlichen Gedenken an zu früh verstorbene Kinder wurde in der Weihnachtszeit ein "Baum der Erinnerung" am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz aufgestellt. Insgesamt 811 Gedenkanhänger wurden von Eltern, Großeltern und Geschwistern dort aufgehängt. Ein jeder steht für ein Sternenkind. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © StadtKommunikation Artikel zum Thema Mehr als 600 Gedenk-Anhänger zieren den Sternenkinder-Baum bereits

Das Team der gemeinnützigen Organisation Wandelstern stellte jeden Adventsamstag zwischen 10 und 14 Uhr Materialien zur Verfügung, um die Anhänger zu gestalten. Weiters gab es einen Infostand über die Angebote für Familien und Angehörige – wir haben berichtet.

811 Anhänger, erinnern an zu früh verstorbene Kinder

Insgesamt sind über die Weihnachtszeit 811 Anhänger zusammengekommen. Jeder einzelne erinnert an ein zu früh verstorbenes Kind. “Wir haben diese behutsam wieder abgenommen. Die Holzanhänger werden in einem Feuerritual verabschiedet, eure persönlichen Kugeln etc. könnt ihr gerne in unseren Wandelstern-Beratungsräumlichkeiten abholen – ansonsten werden sie archiviert für die Weihnachtszeit 2023”, erklärt Obfrau Bernadette Kohlweis.

Projekt soll fortgeführt werden

Die Obfrau will sich bei allen bedanken, die dieses Projekt ermöglicht und unterstützt haben. “Danke, aber vor allem an die vielen betroffenen Familien für euer Kommen, die berührenden Gespräche und die Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit”, so Kohlweis. Auch 2023 will sie das Projekt wieder umsetzen.