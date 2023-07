Polizeieinsatz Vater (37) und Sohn (16) wurden mit Küchen­messer bedroht Villach - Ein 27-jähriger Mieter bedrohte am Freitagvormittag, dem 6. Januar 2023, seinen 37-jährigen Vermieter und dessen 16-jährigen Sohn mit einem Küchenmesser. Die Polizei rückte zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Schock am Dreikönigstag: Eigentlich wollten der 37-jährige Vermieter und dessen 16-jähriger Sohn lediglich Malereiarbeiten im Keller ihres Mietobjektes in Villach durchführen. Da kam plötzlich ein 27-jähriger Mieter in den Keller. “Wohl um seine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen”, heißt es seitens der Polizei. Doch schlagartig änderte sich die Stimmung und aus derzeit noch ungeklärten Umständen bedrohte der Mann die beiden mit dem Tode. Das Vater-Sohn-Gespann ignorierte dies zunächst.

Kam mit Küchenmesser zurück

Doch schon kurze Zeit später kam der Mieter abermals in den Keller. Diesmal hatte er ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser dabei und bedrohte beide wieder. “Es kam zu einem Handgemenge, bei dem durch Glück niemand verletzt wurde”, so die Beamten. Der Mieter verließ daraufhin den Keller und konnte kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Erhebungen und Einvernahmen sind noch nicht abgeschlossen.