Wetterausblick Bis zu 11 Grad: Samstag kämpft sich die Sonne durch den Nebel Steiermark - Am Samstag gibt es häufig Sonnenschein und überdurchschnittlich, warme Temperaturen. Zum Teil hält sich aber bis in den Vormittag hinein Nebel oder Hochnebel.

Besonders im Bereich der Mur-Mürz-Furche und im Südosten kann es am Samstag, dem 7. Januar 2023, noch länger trüb sein. “Stellenweise bleibt es den ganzen Tag grau in grau”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dazu weht schwacher bis mäßiger Südwind. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 5 bis 11 Grad. Bei Nebel bleibt es jedoch etwas kühler.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.