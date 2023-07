Aktuell häufen sich in Kärnten die Meldungen von Menschen, welche Opfer des Tochter-Sohn-Tricks geworden sind. Auch 5 Minuten Leser Klaus hat die Nachricht seines angeblichen Sohnes bereits zweimal bekommen. Mit folgendem Wortlaut haben sich die Betrüger an ihn gewandt: “Papa ich habe mein Handy verloren, habe eine neue Nummer. Du kannst meine alte Nummer löschen und diese Nummer speichern, Schick mir bitte ein Nachricht auf WhatsApp auf meine Neue nummer.” Sogar Emojis wurden in der Nachricht benutzt.

“Habe gar keine Kinder”

Klaus konnte die Betrugsmasche glücklicherweise ganz einfach entlarven: “Ich habe nämlich gar keine Kinder”, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten. Anders erging es einer Mutter aus Kärnten – wir haben berichtet. Auch das Bundeskriminalamt warnt ausdrücklich vor dem Tochter-Sohn-Trick.