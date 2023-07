Schwerer Unfall 2-Jährige schwer verletzt: Familie knallte beim Rodeln gegen Absperrung Kals am Großglockner - Gestern Nachmittag kam es zu einem Rodelunfall auf dem Großglockner. Dabei wurde eine 2-Jährige schwer verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © ARA Flugrettung/Jannach

Gestern Nachmittag, gegen 14 Uhr, fuhr eine 28-jährige Österreicherin mit einer Leihrodel in Kals am Großglockner auf dem Ski- bzw. Rodelweg talwärts. Auf ihrem Schoß befand sich eine 2-Jährige. Der Vater der 2-Jährigen, ein 31-jähriger Österreicher, fuhr mit seinen Alpinski hinter bzw. neben den Rodlern talwärts.

Vater wollte Familie retten

Im Bereich einer Linkskurve kam die 28-Jährige von der Rodelbahn ab und geriet auf die in diesem Bereich befindliche Skipiste. Sie konnte die immer schneller werdende Rodel nicht mehr abbremsen, worauf der 31-jährige Schifahrer sie versuchte aufzuhalten, indem er vor die Rodel fuhr. Alle drei Personen prallten gegen einen gepolsterten Absperrpflock und wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit zwei Notarzthubschraubern in das Bezirkskrankenhaus Lienz bzw. in das Unfallkrankenhaus Schwarzach geflogen.