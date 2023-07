Pressekonferenz heute Nachmittag BZÖ soll in FBP eingegliedert werden: "Politisches Erbe von Haider soll weiterleben" Kärnten - In Kärntens Politik tut sich etwas: Das BZÖ Kärnten wird künftig als Landespartei der FBP (Freibürgerpartei) Österreich in die Bundesorganisation der FBP eingegliedert. Bei einer Pressekonferenz heute Nachmittag soll es bereits die ersten Details geben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (142 Wörter)

Das BZÖ Kärnten wird künftig als Landespartei der FBP (Freibürgerpartei) Österreich in die Bundesorganisation der FBP eingegliedert. “Es war und ist beiden Seiten wichtig, dass das politische Erbe von Jörg Haider weiterlebt und der Name BZÖ erhalten bleibt. Selbiges gilt auch für das eigenständige Wirken für Kärnten und die Menschen”, heißt es im Vorfeld von der FBP. Durch diese Eingliederung in eine Bundesorganisation sollen auch die Weichen für künftige Wahlgänge auf Bundesebene gestellt werden.

Pressekonferenz heute Nachmittag

Über die Details dieser Eingliederung und Kooperation wird die Bevölkerung heute um 13 Uhr informiert. Im Anschluss an die Pressekonferenz findet der Wahlkampfauftakt des BFK (Bündnisses für Kärnten) statt, in dem die FBP, als auch das BZÖ als Bündnispartner, neben anderen in den Wahlkampf für die Landtagswahlen 2023 startet.