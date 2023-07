Nachhaltig Coole Stücke zum fairen Preis: Vintage-Winteredition geht in die zweite Runde Graz - Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Samstag, dem 21. Jänner 2023, veranstaltet "Nachhaltig in Graz" die zweite Vintage-Winteredition. Hier könnt ihr viele coole Stücke zum fairen Preis ergattern. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © Stocksnap

Vintage-Lover haben am Samstag, dem 21. Jänner 2023 von 12 bis 17 Uhr, wieder die Chance tolle Schnäppchen zu ergattern. “Nachhaltig in Graz” geht mit der Vintage-Winteredition in die zweite Runde und bietet im Nachhaltigkeitsladen in der Leonhardstraße 38 verschiedenste Kleidungsstücke für jeden Geschmack und Vintage Ware in allen Größen an.

Informatives über Globale Lieferketten

Mit dabei sind dieses Mal eine Gruppe Studierender. Die Schüler des Master-Studiums “Global Studies” haben Informationen zum Thema “Globale Lieferketten” vorbereitet und klären vor Ort Interessierte auf.