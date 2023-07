80 Personen im Einsatz: Dachstuhl eines Wohnhauses ging in Flammen auf

Bei Anfahrt zur Anlegestelle

Einsatz: Motor­boot am Ossiacher See gekentert

Ossiacher See - Am Donnerstag wurden die Wasserrettungen Ossiach, Bodensdorf und Villach, die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ossiach und Bodensdorf an den Ossiacher See alarmiert. Dort ist aus bisher unbekannter Ursache ein Motorboot gekentert.