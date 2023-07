Winter-Hitzewelle vorbei Endlich wieder Schnee! Kärnten ab nächster Woche wieder weiß Kärnten - In den letzten Tagen konnte man kaum glauben, dass wirklich Jänner ist: Die Temperaturen lagen deutlich über den normalen Wintertemperaturen und an Schnee war gar nicht zu denken. Doch das wird sich jetzt wieder ändern! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © 5min

Die Bilder aus den österreichischen Skigebieten waren in den letzten Tagen ein Trauerspiel: Ein einsamer weißer Streifen Schnee inmitten von grünbraunen Wiesen. Doch nun heißt es endlich aufatmen: “Endlich Schnee! Ab Sonntag wird es zunehmend wechselhaft und kühler. Bis Dienstag kommen in den Alpen einige Zentimeter Neuschnee zusammen”, informiert die UWZ (Österreichische Unwetterzentrale) und auch die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) sagt für Kärnten voraus: “Am Montag regnet und schneit es in Kärnten am Vormittag verbreitet. Gerade im Gailtal dürfte die Schneefallgrenze bis ganz herunter absinken. Sonst fällt meist erst oberhalb von 800 bis 1100 Meter Schnee”.