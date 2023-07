Im Februar Erstes Freundschafts­spiel fixiert: Nächste Woche startet der GAK in die Vorbereitung Graz - Am 11. Februar 2023 ist es endlich wieder soweit: Auf Einladung des GAK 1902 kommt es zu einem internationalen Freundschaftsspiel gegen den NK Čelik Zenica. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) © GAK 1902

Am Samstag, dem 11. Februar 2023, kommt es auf Einladung des GAK 1902 endlich wieder in Weinzödl zu einem internationalen Freundschaftsspiel gegen den NK Čelik Zenica. Bereits nächste Woche geht es mit den Vorbereitungen los. Außerdem finden bereits am Freitag, dem 24. Februar 2023, ihr erstes Spiel in der 2.-Liga. Um 18.10 Uhr ist Beginn in Horn.