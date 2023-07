Statistik Austria Industrie & Bau: Deutliches Umsatzplus im November 2022 Steiermark/Österreich - Für November 2022 zeigen die Konjunktur-Frühschätzungen zu Industrie und Bau (ÖNACE B bis F) von Statistik Austria im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg der Umsätze um 19,4 Prozent. Der Beschäftigtenindex stieg um 1,8 Prozent, der Index der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 2,1 Prozent. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © Pexels/Rodolfo Quirós

„Trotz nachlassender Dynamik gegenüber dem Jahresbeginn 2022 bleibt der Produzierende Bereich weiter auf Wachstumskurs. Die Umsätze der österreichischen Industrie- und Bauunternehmen lagen im November 2022 einer ersten Schätzung zufolge 19,4 Prozent über dem Vorjahresmonat. Neben deutlichen Preisanstiegen hat auch das Arbeitsvolumen in der Produktion um 2,1 Prozent zugelegt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Moderaten Zuwachs in Industrie & Bau

Die positive Entwicklung der Umsätze zeigt sich in der Frühschätzung für November 2022 sowohl für die Industrie (+21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) als auch für den Baubereich (+9,5 Prozent). Das Arbeitsvolumen stieg im Vorjahresvergleich in der Industrie um +2,2 Prozent und im Bau um +1,7 Prozent. Beim Beschäftigungsindex gab es sowohl in der Industrie (+1,9 Prozent) als auch im Bau (+1,5 Prozent) einen moderaten Zuwachs.

Erhöhung im Sachgüterbereich

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der abgesetzte Produktionswert im gesamten Sachgüterbereich im September 2022 nominell um 31,9 Prozent auf 33,4 Milliarden Euro. Die mit Abstand größte Produktionssteigerung innerhalb der zehn größten Branchen des Sachgüterbereichs verzeichnete dabei die Energieversorgung mit +90,3 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro – auch aufgrund der aktuellen Energiepreise und des massiv gestiegenen Energiehandels.

Eine positive Entwicklung

Besonders stark präsentieren sich weiters die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+27,8 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro), die Metallerzeugung und -bearbeitung (+23,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro), die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+22,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro) sowie die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+17,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro). Unter den zehn größten Branchen der österreichischen Industrie verzeichneten im September 2022 alle Abteilungen eine positive Entwicklung.