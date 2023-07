Nach über drei Wochen

Nach Felssturz: Abges­chnittene Orte über Notweg wieder erreichbar

Gemeinde Maria Rain - Nachdem vor einigen Wochen bei Guntschach in Maria Rain die Erde weggerutscht und es zu einem Felssturz gekommen ist, ist nun ein Notweg fertiggestellt worden. So kann die abgeschnittene Bevölkerung wieder in bzw. aus den beiden Ortsteilen Oberguntschach und Unterguntschach gelangen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (180 Wörter)