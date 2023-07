Dieser Schauspieler der "alten Garde" war kürzlich in Kärnten zu Gast

Peter Weck ist nicht nur ein Schauspieler (gebürtig in Wien) sondern auch ein Regisseur und Theaterproduzent. Er hat vor allem in den 1950er und 1960er-Jahren als Darsteller in Unterhaltungsfilmen Bekanntheit erlangt. So richtig bekannt wurde er jedoch mit seiner Rolle als Vater in "Ich heirate eine Familie" in den 1980er-Jahren. Die Musicals "Cats" und "Das Phantom der Oper" brachte er in Wien zur deutschsprachigen Erstaufführung.