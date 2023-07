Viele Stationen kaum im Plus Frostig: Kärntner Temperaturen einsame "Spitze" Kärnten - Kein Schnee, dafür Frost. So sieht es in Kärnten derzeit aus. Heute befindet man sich sogar recht einsam an der Spitze, wenn man die Temperaturmaxima im Bundesland so ansieht. Zahlreiche Stationen sind kaum ins Plus gekommen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Endlich wieder Schnee! Kärnten ab nächster Woche wieder weiß

Temperaturen im Minusbereich? In Kärnten gab es heute gleich mehrere Stationen, die das bisher den ganzen Tag lang vermeldet haben. Generell befindet man sich da recht einsam an der Spitze – Kärnten besetzt bei den niedrigsten Temperaturmaxima des Tages gleich die ersten acht Positionen. Einige Stationen haben überhaupt den größten Teil des Tages nur Minustemperaturen aufgezeichnet.

Tiefes Temperaturniveau in Kärnten

Nur um 0 Grad hatte es heute in einigen Tälern Kärntens, wie die Unwetterwarnzentrale (uwz.at) berichtet. Die tiefsten Temperaturmaxima sind die höchsten in einem Ort gemessenen Temperaturen an einem speziellen Tag – in diesem Fall der heutige Samstag, 7. Jänner. Und Kärnten nimmt in diesem Ranking gleich die ersten acht Plätze ein und ist damit recht einsam an der Spitze. Angefangen mit Völkermarkt (minus 0,7 Grad) bis hin zu Dellach (plus 0,1 Grad) bewegte man sich in Kärnten heute auf sehr tiefem (Temperatur-)Niveau.

© uwz.at Eistag-Premiere (den ganzen Tag unter 0 Grad) dieses Jahr für Regionen unter 500 Meter. © Screenshot ubimet / uwz.at

Bald kommt wieder Schnee!

Demnächst wird der Kärntner Dauerfrost dann übrigens wieder von Schnee abgelöst – wir haben berichtet. In Kombination mit den dauerhaft “tiefen” Temperaturen rund um den Nullpunkt kann dadurch auch damit gerechnet werden, dass der Schnee einige Tage überdauern könnte – sowohl die Skifahrer als auch die Skigebiete werden sich wohl darüber freuen.