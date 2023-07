Im März Stöbern und kaufen: Der Megaflohmarkt findet bald statt Steiermark - Trödler aufgepasst: Im März und April zieht es den Megaflohmarkt wieder in die Steiermark. Von Antiquitäten, Videospielen, Briefmarken bis hin zu Mode, hier ist bestimmt für jeden was dabei. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) © Pexels/cottonbro studio

Auf Flohmärkten lassen sich viele antike Schätze finden. Bald hast du wieder die Chance, das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern, denn der Megaflohmarkt mit 50.000 Quadratmeter In- und Outdoor-Fläche geht wieder über die Bühne. Am 5. und 12. März und am 2. April 2023 findet die Veranstaltung am Schwarzlseee Freizeitzentrum statt.