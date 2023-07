In Feldkirchen Stecken geblieben: Sieben Personen aus Lift gerettet Feldkirchen - In Feldkirchen ist heute Früh ein Lift stecken geblieben. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr mussten insgesamt sieben Personen daraufhin aus ihrer misslichen Lage befreien. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Kelly

Sieben Personen waren in dem Lift in der Ghega-Allee in Feldkirchen heute Früh eingeschlossen. Um 5.20 Uhr gab es daher stillen Alarm für die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen. Insgesamt elf Einsatzkräfte begaben sich daraufhin vor Ort und mussten die Personen aus ihrer misslichen Lage befreien. Nach 30 Minuten konnte der Einsatz wieder beendet werden – die sieben Menschen konnten allesamt wieder aus dem Lift steigen.