Schweizer eine Klasse für sich

Top 10: Marco Schwarz kann in Adelboden überzeugen

Radenthein / Adelboden - Der gebürtige Villacher, wohnhaft in Radenthein, Marco Schwarz konnte heute beim Riesentorlauf in Adelboden, in der Schweiz, mit Platz 7 überzeugen. Gewonnen hat das Rennen Marco Odermatt, bester Österreicher war Manuel Feller auf Rang 4.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter)