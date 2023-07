Wenn das Licht ausgeht Im Blackout-Fall: Steirische Gemeinde rechnet mit Plünderungen Steiermark - Wenn die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes ausfällt: Der Blackout ist zurzeit ein großes Thema. Eine Gemeinde in der Steiermark ist bereits darauf vorbereitet und startet bald mit dem ersten großen Probedurchlauf. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © Adobe Stock

In jedem Haushalt kann es mal zu einem Kurzschluss kommen. Der Schaden kann aber in den meisten Fällen wieder rasch behoben werden und somit ist der Stromausfall nur von kurzer Dauer. Wenn jedoch die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes ausfällt, spricht man von einem Blackout. Genau auf dieses Szenario sei eine Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung schon top ausgerüstet.

Großer Probedurchlauf mit Einsatzkräften

Der Ort Seiersberg-Pirka entwickelte laut einer steirischen Tageszeitung bereits einen genauen Ablaufplan. Bereits Ende Jänner soll die Gemeinde ein neues Notstromaggregat empfangen um im Februar schon den ersten großen Probedurchlauf mit Einsatzkräften, Gemeindebediensteten und Mitarbeitern zu starten.

Notbetten für bis zu 200 Bewohner

Laut Medienberichten sollen fünf Anlaufstellen, an verschiedenen Orten, für die Anwohner erstellt werden. Schon jetzt wurden Notbetten für bis zu 200 Bewohner in Volksschulen und Veranstaltungshallen bereitgestellt. Vier Hochbehälter und Notstromaggregate versorgen alle Hauhalte. Sogar eine eigene Funkanlage wurde für die Kommunikation unter den Einwohnern errichtet.

Ziel der Übung

Das Ziel der Übung sei es, die Versorgung für vier Tage lang aufrecht zu erhalten. Am fünften Tag muss man die Infrastruktur etwas zurückfahren, weshalb man sogar mit Plünderungen rechnet.