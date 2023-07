Wut-Wirt-Aussage zieht Kreise: Klagenfurter Peppino sieht sich schlechten Bewertungen gegenüber

Einige Personengruppen sollen aus der Pizzeria Peppino in Millstatt ausgeschlossen werden – darunter Veganer, Hippies, Ökos und Araber. Wir haben berichtet. Nun hat mit dieser Ankündigung allerdings auch eine Klagenfurter Pizzeria mit dem selben Namen Probleme. Die Pizzeria Peppino in der Feldkirchner Straße 36 sieht sich ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Anschuldigungen im Internet konfrontiert. Dort hat nämlich unter anderem jemand bei den “Google-Bewertungen” geschrieben, dass der Wirt “rassistisch motiviert und diskriminierend” sei. Der Inhaber, Kevin Abdelaal, versucht die Sachlage auf Facebook zu klären.

“Wir haben nichts gegen Veganer oder Ausländer”

“Bitte liebe Klagenfurter, das betrifft das Peppino am Millstättersee und nicht das Peppino in Klagenfurt”, meint er. Man habe nichts gegen Vegetarier, Veganer oder Ausländer. Der Grund dafür sei einfach: “Wie die meisten wissen, sind wir selbst aus Ägypten und haben nichts gegen andere Leute und Kulturen”, versucht der Inhaber zu beschwichtigen und zu erklären. “Wir haben mit den Aussagen des Wirts vom Millstättersee nichts zu tun!”, so Abdelaal abschließend.