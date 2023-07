6 bis 12 Grad Wetterprognose: Die Sonne kämpft sich durch den Nebel Steiermark - Am Vormittag gibt es hartnäckigen Nebel und Hochnebel, doch die Sonne lässt nicht lange auf sich warten. Zu Abend kann es leicht windig werden und dichte Wolken treffen ein. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Thomas Kaiser

Zunächst halten sich häufig Nebel und Hochnebel. Im Lauf des Vormittags lockert es allmählich in vielen Regionen auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Streckenweise kann es aber bis weit in den Nachmittag hinein trüb bleiben, etwa in der Oststeiermark. “Der Südwestwind wird zum Abend hin regional lebhaft. Dann treffen allmählich auch dichte Wolken ein”, so die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es bleibt größtenteils mild bei Nachmittagstemperaturen von 6 bis 12 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.