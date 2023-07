4 bis 10 Grad Nebel, Sonne & Regen: So wird das Wetter am Sonntag Kärnten - Weiterhin hält sich im Klagenfurter Becken zäher Nebel wobei der Rest in Kärnten eine Brise Sonne abbekommt. Gegen Abend kann es zu leichten Regenschauern kommen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) Der Nebel verzieht sich am Samstag bald. © Rosi Orasch

Am Sonntag zeigt sich am Vormittag in Kärnten oft die Sonne. Nur im Klagenfurter Becken hält sich voraussichtlich weiterhin zäher Nebel. Am Nachmittag zieht es dann von Südwesten her zu und gegen Abend setzt entlang der südlichen Landesgrenze leichter Regen ein. Regional wie etwa im Unteren Gailtal oder auch dem Rosen- und Jauntal kann mäßiger Südföhn auffrischen. “Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 4 Grad bei zähem Nebel im Raum Völkermarkt und bis zu 10 Grad mit Südföhn im Raum Villach”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.