Am Oberschenkel

Tiefe Schnitt­wunde: 14-Jähriger bei Ski-Kollision verletzt

Nassfeld - Am heutigen Samstag, den 7. Jänner, sind ein 14-jähriger Kärntner und ein 27-jähriger Urlauber aus Tschechien am Nassfeld im Bereich der Talstation kollidiert. Der 14-Jährige wurde dabei am Oberschenkel verletzt.

