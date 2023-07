Am Weinaschkar in Kärnten

Grazer konnte gerade noch ausweichen: Kärntner bei Skitour von Felsstück getroffen

Kärnten - Am Weinaschkar in Kärnten kam heute zwei Skitourengehern ein Felsstück entgegen. Der vorne gehende Mann aus Graz konnte diesem noch ausweichen, jener Spittaler, der hinter ihm unterwegs war, hatte weniger Glück. Er wurde am Bein getroffen.

von Phillip Plattner