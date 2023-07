Weiterhin Probleme am Loibl: Arbeiten in Slowenien noch nicht abgeschlossen

Eigentlich hätte der Loiblpass bereits wieder geöffnet sein sollen, doch auf slowenischer Seite dauern die Arbeiten nach einem Erdrutsch vor Weihnachten – wir haben berichtet – weiter an. Derzeit kann man zwar in Richtung Slowenien ausreisen, die Einreise nach Österreich ist aber nicht möglich. Es sehe nun so aus, als würden die Arbeiten im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen werden können und die Straße in beide Richtungen in den nächsten Tagen wieder befahrbar sein, so die Polizei gegenüber dem ORF Kärnten.